"احتجاجات فلويد".. الجيش الأمريكي يؤكد حماية الجميع

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، الثلاثاء، أن الجيش سيقوم بحماية حقوق الجميع على خلفية الاحتجاجات المندلعة بسبب مقتل رجل من أصل إفريقي يدعى جورج فلويد على يد شرطي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.



جاء ذلك خلال تفقد الجنرال ميلي، الأوضاع في شوارع العاصمة واشنطن، حيث شهدت المدينة ليلة أخرى من الاحتجاجات العنيفة.

وقال ميلي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد أقسمنا على الولاء لدستور الولايات المتحدة الأمريكية لحماية حقوق الجميع، وهذا ما نفعله".

وأضاف: "لدينا هنا الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، وأنا هنا لأرى مدى كفاءة أدائهم.. وهذا كل شيء".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد، في وقت سابق، بنشر الجيش إذا أخفقت الولايات في وقف الاحتجاجات العنيفة بسرعة.

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بدوره، رأى المرشح الرئاسي الأمريكي المفترض جو بايدن، أن الرئيس ترامب يستخدم الجيش الأمريكي ضدّ الشعب الأمريكي.

وقال بايدن، في تغريدة على تويتر، إنّ ترامب "يستخدم الجيش الأمريكي ضدّ الشعب الأمريكي. إنّه يطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين سلميين ويطلق عليهم الرصاص المطّاطي. من أجل صورة".

وكان بايدن، قد دعا ،الأحد، المحتجين على عنصرية وعنف الشرطة إلى عدم اللجوء للعنف، مع اندلاع الاضطرابات في مدن أمريكية، احتجاجا على مقتل جورج فلويد.





وأصدر بايدن بيانا بهذا الشأن، فيما واصل المحتجون في عدة مدن أمريكية التنفيس عن غضبهم إزاء وفاة رجل من أصحاب البشرة السمراء أعزل في مينيابوليس بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يجد صعوبة في التنفس بينما كان رجل شرطة أبيض جاثيا على رقبته.

ويواصل محتجون في عدة مدن أمريكية التنفيس عن غضبهم إزاء وفاة رجل من أصحاب البشرة السمراء أعزل في مينيابوليس بولاية مينيسوتا.