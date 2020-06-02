كورونا في 24 ساعة| مصر تكسر حاجز الألف وفاة.. ورسالة للمواطنين بشأن أدوية المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت وزارة الصحة، حصيلة الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي شهدت تخطي حاجز الوفيات الألف حالة، بالإضافة إلى رسائل جديدة من وزيرة الصحة، حول الأدوية التي تعالج المصابين بالفيروس والخاصة بتقوية المناعة، قبل إعلان الوزراة قائمة بأسعار علاج كورونا في المستشفيات الخاصة.

يأتي هذا بينما تعدى عدد الحالات المصابة في العالم حاجز 6 ملايين، وإعلان وزير التعليم العالي، أن عدد الحالات المصابة في مصر طبقًا للنموذج الرياضي تخطى الـ117 ألف حالة، وقرارات جديدة من وزير التموين بخصوص التسوق في المحلات وقت أزمة كورونا.

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