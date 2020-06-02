شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 67 من «بوكو حرام» الإرهابية في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت السلطات النيجيرية أمس، من القبض على 67 عنصرًا من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، إضافة إلى تحرير 4 رهائن من قبضتها في ولاية "أداماوا" شرقي البلاد.

وقال رئيس شرطة المنطقة أولوبينجا أديانجو في تصريحات، إن القوات تمكنت من تحرير 4 أشخاص من قبضة الجماعة، كانت اختطفتهم الأخيرة سابقًا، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من الذخيرة لديها.