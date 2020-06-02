شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 67 من «بوكو حرام» الإرهابية في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس شرطة المنطقة أولوبينجا أديانجو في تصريحات، إن القوات تمكنت من تحرير 4 أشخاص من قبضة الجماعة، كانت اختطفتهم الأخيرة سابقًا، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من الذخيرة لديها.
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