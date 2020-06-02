بعد صمت طويل…الاتحاد الاشتراكي يعبر عن رفضه لمشروع قانون “الكمامة” الذي أعده وزير ينتمي إليه!

بعد صمت طويل، أخيرا، أصدر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بلاغا رسميا عن مكتبه السياسي، والذي رفض من خلاله مشورع قانون 22.20 الخاص بتقنين شبكات التواصل الاجتماعي، والذي أعده وزير العدل المنتمي للاتحاد، باعتباره يتضمن مقتضيات تنتهك حقوق الانسان وتمس بحرية الرأي والتعبير!

بلاغ المكتب السياسي، الصادر اليوم الاثنين، أوصى برلمانيي الاتحاد بالانخراط في تصريف المرجعية الاتحادية أثناء مناقشة كل مشاريع ومقترحات القوانين، داعيا وزير العدل محمد بنعبد القادر إلى الالتزام بمرجعية الحزب لسحب مشروع القانون لتقنين شبكات التواصل الاجتماعي.

ورأى المكتب السياسي لحزب الوردة أن “الاحتكام إلى المرجعية الحزبية الحداثية والتقدمية والحقوقية كانت وبالنسبة لكافة الاتحاديات والاتحاديين، مسألة مفصلية في قوانين الحزب وميثاقه الأخلاقي، ذلك أن هذا الإحتكام فضلا عما يشكله من بوصلة توجيهية في أداء التزاماتهم النضالية، فإنه يعتبر سلوكا ملزما لكل من يمارس مهمة انتدابية في مختلف الواجهات الحكومية والبرلمانية والمؤسساتية والنقابية والجمعوية”، يقول البلاغ.

وأضاف المصدر ذاته أنه “انطلاقا من مرجعية الحزب والقاعدة المبدئية، فإن المكتب السياسي يعبر عن رفضه التام لأي مشروع يمس بحرية المغاربة، ويوصي الإتحاديين والإتحاديات في البرلمان بأن ينخرطوا بقوة في تصريف المرجعية الاتحادية أثناء مناقشة كالمشاريع ومقترحات القوانين”.