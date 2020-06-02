بريطانيا تسجل أدنى معدل وفيات يومي بكورونا منذ أكثر من شهرين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 11:35 مساءً, 1 يونيو 2020 م المناطق - الرياض أعلنت السلطات البريطانية اليوم تسجيل أدنى معدل وفيات يومي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من شهرين.

وكشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك خلال مؤتمر التنوير اليومي عن تسجيل 111 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع عدد الضحايا إلى 39,045 شخصا.

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