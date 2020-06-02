شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير برلمانى من إعادة تدوير الكمامات: تُهدر جهود الدولة فى منع تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب طارق متولى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إعادة تدوير الكمامات، وخطورة هذه الظاهرة على المجتمع، وأنها ستكون من الأسباب التى تنتقل العدوى بين المواطنين بصورة كبيرة، خاصة مع بدء تفعيل قرار الحكومة بشأن توقيع غرامة 4 آلاف جنيه على المخالفين فى بعض المناطق التى تم تحديدها من قبل مجلس الوزراء، واستغلال البعض لهذه الظروف وإعادة تدوير الكمامات أو تأجيرها أو ما شابه من الظواهر التى انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل والتى تنذر جميعها بوجود كارثة حقيقية خلال الفترة المقبلة جراء هذه الممارسات الخاطئة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك بعض الممارسات من الممكن ان تكون سببا فى تفشى الفيروس فى المجتمع، ولهذا لابد من الوعى، وهذا لن يكون سوى من خلال مزيد من حملات التوعية والتثقيف، سواء من خلال كيفية استخدام الكمامة، على أن يتم تبسيط وتوضيح المعلومات بلغة بسيطة سهلة يستطيع رجل الشارع فهمها.

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وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة توفير الكمامات بكميات كبيرة لقطع الطريق على المحتكرين وكل من يعيد استخدام هذه الأدوات وكل من يستغل الأزمة فى ظل الظروف الراهنة، على أن يتم بحث عدد من المقترحات بشأن توزيعها من خلال منافذ متحركة تابعة للوزارات المختصة، أو توزيعها عبر بطاقات التموين على سبيل المثال، أو طرحها فى الأسواق بكميات كبيرة وبأسعار فى متناول محدودى الدخل، لمنع هذه الممارسات التى قد تُهدر جميع الجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة هذه الأزمة والوباء العالمى.