احمد راضي مهنئاً النوارس: استفتاء ماركا دليل على رقي ومكانة الجمهور

وتحصلت جماهير النوارس على المركز الثالث في استفتاء الصحيفة العالمي الذي ضم أكثر من 40 نادٍ.

وقال راضي في حديث للسومرية نيوز، إن "حصول جماهير الزوراء على المركز الثالث، جاء بسبب رقي الجمهور ومكانته التي كانت ولاتزال مرموقة على جميع الأصعدة".



وأوضح بالقول، "اود ان اهنئ جمهور النوارس على هذا الإنجاز، فهذه مكانته الطبيعية وتكريم لما قدمه من دعم لفريقه وللاعبيه في جميع الظروف على مر الازمان".

يذكر ان "الساحر" احمد راضي، مثل النوارس في 7 مواسم كلاعب وايضاً تولى رئاسة النادي بعد اعتزاله ولطالما تغنت جماهير النوارس، بعدما قاد الزوراء لمنصات التتويج.