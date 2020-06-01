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2020-06-01 | 23:03
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وقال راضي في حديث للسومرية نيوز، إن "حصول جماهير الزوراء على المركز الثالث، جاء بسبب رقي الجمهور ومكانته التي كانت ولاتزال مرموقة على جميع الأصعدة".
وأوضح بالقول، "اود ان اهنئ جمهور النوارس على هذا الإنجاز، فهذه مكانته الطبيعية وتكريم لما قدمه من دعم لفريقه وللاعبيه في جميع الظروف على مر الازمان".
يذكر ان "الساحر" احمد راضي، مثل النوارس في 7 مواسم كلاعب وايضاً تولى رئاسة النادي بعد اعتزاله ولطالما تغنت جماهير النوارس، بعدما قاد الزوراء لمنصات التتويج.
كانت هذه تفاصيل خبر احمد راضي مهنئاً النوارس: استفتاء ماركا دليل على رقي ومكانة الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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