تسجيل 18 اصابة بكورونا في السليمانية واربيل وبابل

سجلت محافظات السليمانية واربيل وبابل، الاثنين، 18 اصابة جديدة بفايروس كورونا.
وقالت دائرة صحة السليمانية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل 16 اصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة".
واضاف انه "تم نقلهم الى الحجر الصحي".
فيما اعلنت دائرة صحة اربيل عن تسجيل اصابة جديدة بكورونا، كما سجلت ايضا دائرة صحة بابل ايضا اصابة جديدة بالفايروس.
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