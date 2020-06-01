شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب لم تسجل وفيات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المغرب 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7833 مصابا، فيما استقر عدد الوفيات عند 205 وفيات بعد عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة. وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 5893 حالة شفاء بعد تعافي 434 شخصاً آخرين، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تتصدر قائمة المصابين متبوعة بمراكش ثم طنجة.

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