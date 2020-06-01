شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب لم تسجل وفيات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 5893 حالة شفاء بعد تعافي 434 شخصاً آخرين، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تتصدر قائمة المصابين متبوعة بمراكش ثم طنجة.
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