إيطاليا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا

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روما: سجّلت إيطاليا الاثنين نسبا مشجّعة قي إطار مكافحة وباء كوفيد-19، بينها أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 26 فبراير، وفق ما أعلن الدفاع المدني في بيان.

وأُحصيت 178 إصابة جديدة في 24 ساعة ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 233,197.

وبالمقارنة مع الأيام الماضية، سُجلت 516 إصابة جديدة الجمعة و416 السبت و355 الأحد.

وسجّل عدد الوفيات خلال 24 ساعة تراجعاً أيضاً مقارنة بالأيام الأخيرة مع 60 وفاة جديدة في كافة أنحاء إيطاليا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 33475 وفاة. وهناك 424 مصاباً في العناية المركزة، في عدد يواصل تراجعه أيضاً.

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ولا تزال لومبارديا المنطقة الأكثر تضرراً مع 16131 وفاة من أصل 89018 إصابة، إلا أنها لم تسجّل الاثنين سوى 50 إصابة جديدة، هي التي تعدّ نحو عشرة ملايين نسمة.

وتبدو هذه الأعداد مشجّعة قبل يومين من السماح بالتنقل بين المناطق الإيطالية العشرين والمرتقب في الثالث من حزيران/يونيو، فضلاً عن فتح الحدود الخارجية لرعايا دول الاتحاد الأوروبي وفضاء شنغن.

وبدأت إيطاليا مطلع أيار/مايو برفع تدابير العزل، إذ ترغب في إعادة إطلاق النشاط الاقتصادي في أسرع وقت وخصوصاً السياحة.

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