شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: استنفار تام فى الدولة لمجابهة كورونا والأسبوعين المقبلين ذروة انتشاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس يسري المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحالة الاستنفار التامة التى أعلنتها مختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات في الدولة، وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجابهة تفشي كورونا بعد الزيادة الكبيرة فى الإصابات خلال الفترة الماضية بسبب الأيام الأخيرة فى شهر رمضان المبارك قبل العيد وأسبوع عيد الفطر.

ولفت المغازى، في بيان له اليوم، إلى أن أهمية توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للمحافظين بضرورة عدم التقاعس والنزول للشارع لمتابعة ارتداء المواطنين للكمامة ومتابعة مختلف الإجراءات الصحية والطبية المتخذة فى البلاد.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى تصريحات رئيس الوزراء، بأن التقديرات تشير إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يتطلب المتابعة الشديدة على مدار اليوم، وتأكيده أنه خلال المرحلة الماضية كان يتم الاكتفاء باستقبال الحالات المطلوب علاجها بمستشفيات العزل، إلا أنه مع تزايد الأرقام، تم اتخاذ قرار قبل العيد بضم عدد أكبر من المستشفيات يصل إلى 320 مستشفى منتشرة على مستوى المحافظات تتبع وزارة الصحة بخلاف المستشفيات الجامعية، لتقديم خدمات التشخيص والعزل والعلاج.

وشدد على أنها حالة استنفار تامة وفي مختلف المؤسسات لمجابهة الوباء والعدوى، متوقعا أن تنحسر الإصابات بكورونا بعد قرابة شهر من الآن وفق بعض التقديرات الصحية.