بريطانيا تسجل 111 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 111 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد مقابل 113 حالة في إحصائية أمس الأحدوفقا لموقع روسيا اليوم.
وأفادت الحكومة البريطانية، في بيانات جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين جراء عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضيةبواقع 111 شخصا لتصل إلى 39049 حالة.
وأوضحت أن هذا العدد يشمل 445 وفاة تم تسجيلها في إنجلترا خلال الفترة بين 24 أبريل و31 مايو ولم يتم إدراجها سابقا في الإحصائية.
وتشهد بريطانيا في الأيام الأخيرةتراجعا مستمرا لمعدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجلت في البلاد في الإحصائية المنشورة يوم 29 مايو و324 حالة، و30 مايو 215، وفي 31 مايو 113.
وسبق أن أعلنت الحكومة أن حصيلة الوفيات، التي تشمل حالات "COVID-19" المشتبه فيها، تجاوزت 48000 حالة.
وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والرابعة من حيث حصيلة الإصابات.
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