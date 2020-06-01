إيطاليا تسجل تراجعا جديدا للوفيات بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا، اليوم الاثنين، تراجعا جديدا للوفيات بفيروس كورونا، حيث تم رصد 60 حالة مقابل 75 في إحصائية أمس الأحد وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، في إحصائية جديدة نشرتها الاثنين، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 60 حالة، وبلغ 33475 شخصا منذ بدء التفشي في 21 فبراير.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع

جديد لحصيلة الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث وصل يوم 29 مايو إلى 87 حالة، وفي 30 مايو إلى 111، وفي 31 مايو إلى 75.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 178 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 233197.

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ويشهد معدل الإصابات اليومية كذلك

انخفاضا ملموسا مستمرا، حيث سجلت في البلاد حسب الإحصائية المنشورة يوم 29 مايو 516 حالة، وفي 30 مايو 416، وفي 31 مايو 355.

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية من 42075 إلى 41367، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 435 إلى 424 حالة.

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 2789 حالة، حيث ارتفع المؤشر من 157507 إلى 158355 شخصا، بينما تجاوزت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 2.452 مليون.