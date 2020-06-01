جهة مراكش ـ آسفي تتعافى من كورونا.. لا إصابات جديدة خلال 24 ساعة ولا وفيات منذ 10 أيام

تتراجع أعداد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس “كورونا” في جهة مراكش ـ آسفي، فلم تسجل نشرات الرصدالصحي،الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة، أية حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة، الممتدة من العاشرة منصباح أول أمس السبت حتى التوقيت عينه من أمس الأحد، إذ استقر عدد الحالات المؤكدة بالجهة في 1337 حالة، كمالم تسجل أية حالة وفاة جديدة، طيلة 10 أيام، أي منذ العاشرة من صباح الجمعة 22 ماي الفارط، إذ استقر عدد المتوفينفي 51 حالة وفاة، موزعة بين عمالة مراكش (43 حالة) وإقليمي الحوز (3 حالات) والرحامنة (حالتان)، وحالة وفاةواحدة بكل من أقاليم شيشاوة وقلعة السراغنة والصويرة، في المقابل، سُجّلت 8 حالة شفاء جديدة، خلال الـ 45 ساعةالممتدة من الواحدة من زوال الجمعة الماضية إلى العاشرة من صباح أمس، إذ ارتفع عدد المتعافين من 1227 شخصا(بنسبة شفاء بلغت 91.9 في المائة)، في حدود الواحدة من بعد زوال يوم الجمعة الفائت،إلى 1235 متعاف، حتىالعاشرة من صباح أمس، أي بنسبة شفاء وصلت إلى 92.4 في المائة، ويتوزع المتعافون على عمالة مراكش (920 حالة) وأقاليم: الرحامنة (231 حالة) والحوز (50 حالة) وشيشاوة (24 حالة) وقلعة السراغنة (4 حالات) والصويرة(4 حالات) وآسفي (حالتان).

هذا، وأصبحت أقاليم قلعة السراغنة والرحامنة والصويرة وشيشاوة والحوز خالية من الوباء، بعدما تماثلت حالاتالإصابة المسجلة فيها للشفاء، فيما ظل إقليم اليوسفية خاليا من أية إصابة منذ ظهور الوباء بالجهة عينها، في الوقتالذي يبلغ عدد الحالات التي تخضع حاليا للعلاج على صعيد الجهة، 51 حالة مؤكدة، وتقتصر فقط على عمالة مراكش(51 شخصا)، إلى جانب ثلاث حالات قيد العلاج بمدينة آسفي قادمة من جهة الدار البيضاء ـ سطات.