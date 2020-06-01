توقيف 3 سيدات لتورطهن في إعداد منزل للدعارة والتحريض على خرق الطوارئ الصحية

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، زوال أمس الأحد، من توقيف ثلاث سيدات يشتبه في تورطهن في إعداد منزل للدعارة، والفساد وتسهيل البغاء والتحريض على خرق حالة الطوارئ الصحية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد رصدت إعلانا منشورا على شبكة الأنترنت يزعم أن محلا للتدليك يعرض خدمات مشكوك فيها للزبائن، وهو ما استدعى إجراء أبحاث وتحريات أوضحت أن الأمر يتعلق بشقة وليس محلا عموميا، وأنها تستقبل أشخاصا لممارسة الفساد.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث التي أمرت بها النيابة العامة مكنت من توقيف مكترية الشقة، وهي التي نشرت الاعلان، كما تم توقيف فتاتين يشتبه في تورطهما في ارتكاب هذه الافعال الاجرامية، فضلا عن حجز لوازم ومعدات تدخل في اقتراف هذا النوع من الجرائم.

وخلص البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهن تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.