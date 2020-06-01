أزمة العالقين تتفاقم.. آلاف الطلبة ينضمون إلى منتظري الترحيل

في ظل معاناة آلاف المغاربة العالقين بالخارج، بعد تجاوز مدة انتطارهم للشهرين، ينتظر أن يتزايد عدد العالقين بالخارج، بعد إضافة الطلبة، وسط توقعات بأن يصل إلى 70 ألف.

وقالت مصادر لـ”اليوم 24″ ، إن عددا من الطلبة المغاربة بالخارج أنهوا موسمهم الدراسي، أو على مشارف إنهائه، وباتوا هم كذلك في عداد العالقين، بسبب تعثر عودتهم إلى المغرب على خلفية إجراءات إغلاق الحدود في وجه المسافرين.

ويتخوف الطلبة المغاربة من مصير مجهول، ومن إغلاق المدن الجامعية في وجههم، مع نهاية الموسم الجامعي، خلال الأيام المقبلة.

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من جانبها، بدأت القنصليات المغربية، في عدد من المدن، خصوصا الأوربية، المعروفة باستقبالها لأعداد كبيرة من الطلبة المغاربة، في إحصائهم، وجمع معطياتهم، لضمهم لقائمة من ينتظرون الترحيل.

أزمة تفاقم أعداد المغاربة العالقين بالخارج، بانضمام الطلبة إليهم، كانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي قد توقعتها، حيث سبق للوزير ناصر بوريطة أن قال أمام البرلمان إن عدد العالقين قد يصل إلى 70 ألفا بعد إضافة الطلبة المغاربة بالخارج.

يذكر أنه بالإضافة إلى المدينتين المحتلتين، أجرى المغرب أول رحلة جوية لإجلاء عالقيه بالخارج، أول أمس السبت، وشملت مئات من مواطنيه العالقين في الجزائر، حيث تم نقلهم للحجر الصحي في مدينة السعيدية.