5 أنواع من الروبوتات ساهمت في محاربة كورونا

لندن ـ وكالات: قام عدد من شركات التقنية في مختلف أنحاء العالم بصناعة روبوتات آلية للمساعدة في مواجهة وباء كورونا المستجد، غير أن ثمة 5 أنواع منها قدمت جهودا مميزة في مكافحة آثار تلك الجائحة. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية فإن تلك الأصناف الخمسة هي:

ـ الكلب الأصفر: في سنغافورة، تلعب تلك الروبوتات أدورا مهمة بدءا من تطهير المستشفيات مرورا بتوصيل البقالة، وصولا الى تذكير رواد الحديقة بضروة الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي والحث عليه.

ـ ذات العجلات الستة: في مدينة ميلتون شمال العاصمة البريطانية لندن، يقوم فريق كبير من الروبوتات بتوصيل الطعام وبضائع المتاجر الصغيرة إلى السكان الجياع والمحتاجين. ويسير كل روبوت منها على ست عجلات وبسرعة قصوى تصل إلى 4 أميال في الساعة الواحدة.

ـ الروبوتات الدنماركية: وهي انتشرت في الكثير من المستشفيات الصينية حيث تعمل على تطهير وتعقيم الغرف والأدوات بالأشعة فوق البنفسجية.

ـ روبوتات بلجيكية في رواندا: قامت الأمم المتحدة بتجهيز دولة رواندا في القارة الأفريقية بخمس روبوتات صنعتها شركة بلجيكية للمساعدة في مكافحة ذلك الفيروس التاجي. ويمكن للروبوتات فحص درجة حرارة المريض، وتحديد الأشخاص الذين لا يرتدون أقنعة ومراقبة تطورات أعراض المرض.

ـ روبوتات حفل التخرج: تم استخدام روبوتات لتحل محل الطلاب، الذين لم يحضروا احتفالات التخرج بسبب الحجر المنزلي في اليابان. واحتوت روبوتات “التواجد عن بعد”، على جهاز حاسوب لوحي للرأس، ترتدي رداء التخرج الأكاديمي، وقام كل طالب بإجراء محادثة مع مسؤولي الجامعة خلال حصوله على شهادة التخرج.