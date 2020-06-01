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13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

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سجلت لبنان 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 7 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و6 من اللبنانيين القادمين من الخارج، ما رفع عدد الإصابات إلى 1233 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 602 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 27 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 715 حالة.

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