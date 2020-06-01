«رادارات إيطاليا كشفت أردوغان» .. طائرات عسكرية تركية تتوجه إلى ليبيا

كشف موقع الرادارات الإيطالي "إيتا ميل رادار" عن توجه طائرتين أخريين من سلاح الجو التركي إلى ليبيا.
وقال الموقع المتخصص في تتبع مسارات رحلات الطائرات العسكرية، إن الطائرتين من طراز "لوكهيد سي 130 إي"، وحطت إحداها في مدينة مصراتة غربي البلاد، بينما لم يكشف المدينة الليبية وجهة الطائرة الأخرى.
وترسل تركيا دعما كبيرا لحكومة فائز السراج في الغرب الليبي، بما في ذلك أسلحة وطائرات من دون طيار، فضلا عن تجنيد آلاف المرتزقة للقتال في صفوف الميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة طرابلس.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا أرسلت أكثر من 11 ألفا من المرتزقة السوريين إلى طرابلس خلال الأشهر القليلة الماضية.
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