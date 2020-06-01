روسيا تسجل 162 وفاة و9035 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا تراجع الحصيلة اليومية للمصابين بفيروس كورونا بنسبة 2.2% وتسجيل 9035 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر حصيلة رسمية، اليوم الاثنين، توفي خلال الساعات الـ24 الماضية، 162

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شخصا، ما يرفع حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي فيروس كورونا، إلى 3994 حالة.

وارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس في مختلف مناطق روسيا إلى 414878 مصابا.

وسجلت السلطات الصحية خلال اليوم الماضي 2297 إصابة في العاصمة موسكو، أكبر المناطق تضررا من فيروس، و728 في المناطق الواقعة في ضواحي موسكو، و364 إصابة في مدينة بطرسبورغ.

وفي مدينة نيجني نوفغورود تم تسجيل 315 حالة و283 إصابة في منطقة سفيردلوفسك، 229 في منطقة إيركوتسك.