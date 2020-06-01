اليابان تدرس فتح حدودها أمام دول معينة

تدرس اليابان إعادة فتح حدودها أمام الوافدين من دول محددة تسجل مستويات منخفضة في الإصابة بفيروس كورونا، ويأتي ذلك مع شروع طوكيو في تخفيف القيود المفروضة لمكافحة انتشار الوباء.

ومع إعادة فتح المدارس ودور السينما والأندية الرياضية والمراكز التجارية في العاصمة طوكيو،

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اليوم الاثنين، ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة تخطط أيضا للسماح باستقبال مسافرين من تايلاند وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا في الشهور المقبلة.

من جهتها قالت صحيفة أساهي شيمبون نقلا عن مصادر، إن الحكومة تدرس السماح بدخول

القادمين في رحلات عمل من البلدان الأربعة، شرط إثبات خلوهم من الفيروس وفقا لاختبارين منفصلين، أحدهما قبل السفر والآخر عند الوصول إلى الأراضي اليابانية.

وتحظر السلطات اليابانية دخول الأجانب منذ فبراير شباط في إطار جهودها للحد من انتشار الفيروس في البلاد.

وسجلت اليابان زهاء 17 ألف إصابة بالفيروس حتى اليوم الاثنين ونحو 900 حالة وفاة.