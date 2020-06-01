شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. وفاة وإصابة عشرة أشخاص في إب بحادثين منفصلين والان مع التفاصيل

الإثنين 1 يونيو 2020 توفي وأصيب عشرة أشخاص بينهم نساء، في محافظة إب وسط اليمن، بحوادث مرورية منفصلة.

وقالت مصادر محلية إن إمراتين توفيتا وشخص ثالث بجانبهما، بحادث مروري في أحد طرق مديرية النادرة شرق محافظة إب. وبحسب المصادر فإن الحادث المروري وقع في منطقة "ضبر خيرة" بمديرية النادرة وأودى بحياة ثلاثة مواطنين بينهم إمرأتين، وأصيب أربعة آخرون بجروح مختلفة. Advertisements وأكدت المصادر وفاة المواطن محمد صالح العميسي وعمته وأم محمد عبده جابر، من أبناء قرية "الأعروم" وإصابة آخرين نتيجة الحادث المروع، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي مديرية الشعر شرق محافظة إب، توفي إثنان وأصيب آخر بحادث مروري مروع في أحد طرق المديرية. وأفادت مصادر محلية أن حادث مروري مروع وقع في منطقة "الجرافع" طريق "الرضائي" بمديرية الشعر شرق محافظة إب، وأودى بحياة إثنين من المواطنين وأصيب ثالث إصابة بالغة. وأضافت المصادر أن الحادث أودى بحياة شاب يدعى "محمد عبدالإلة اللهبي" والمواطن "معاذ نعمان العميسي" وإصابة نجل ذي يزن الشليلي بجروح بالغة نقلته للعناية المركزة.

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