598 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

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واشنطن: سجّلت الولايات المتحدة 598 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأحد.

بذلك، يرتفع العدد الإجماليّ للوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 104,356. وأحصت الولايات المتحدة رسميّاً 1,788,762 إصابة بالفيروس، حسب إحصاء الجامعة.

ودعا الاتّحاد الأوروبي السبت واشنطن إلى إعادة النظر في قرار قطع علاقتها بمنظّمة الصحّة العالميّة التي يتّهمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمسايرة الصين في أزمة كوفيد-19.

الجمعة، نفّذ ترمب الذي علّق مساهمة بلاده المالية في منظّمة الصحّة العالميّة، تهديده بقطع العلاقات مع المنظّمة الأمميّة. والولايات المتّحدة هي أوّل مساهم في المنظّمة.

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لكنّ ترمب أكّد أمام صحافيّين "أنّنا سنُعيد توجيه هذه الأموال إلى احتياجات أخرى ملحّة في مجال الصحّة العامّة في العالم".



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة

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