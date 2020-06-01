شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لعمل آليات صيانة لأعمدة الإنارة العاملة بالألواح الشمسية في الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فــي شــأن وضع آلية دورية لنظافة ألواح المجمعات الشمسية فى الشوارع.

وقال البلتاجي في طلبه، إن إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية له أهمية بيئية واقتصادية كبيرة على الرغم من تكلفتها العالية، ولكنها على الأمد البعيد تعود بالنفع للدولة، لاسيما أن أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية المدمجة تستخدم للواحدات بدون أي كابلات وتقوم وحدة التحكم بشحن البطاريات وتكون بسعة مناسبة للتحكم بالغلق والفتح ضوئيا عند الشروق والغروب أو حسب برمجة المستخدم بالوقت وكذلك التحكم فى شدة الإضاءة.

وأضاف البلتاجي، أن محافظة الجيزة قامت في هذا النهج بتركيب أعمدة إضاءة حديثة جدًا على شارع البحر الأعظم وفي شوارع متفرقة، إلا أن حالتها سيئة جدًا وذلك لعدم تنظيفها منذ عدة سنوات، انخفضت كفاءة توليد الكهرباء حتى 70%، لأن للحفاظ علي الكفاءة التشغيلية يجب غسيل الخلايا أسبوعيًا لإزالة الأتربة في الأعمدة ذات الارتفاع العالي باستخدام الأوناش المتحركة.

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وفي هذا الصدد، طالب البرلماني بوضع الآليات لعمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية لألواح المجمعات الشمسية، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل لها حتى يتم الاستفادة منها، وذلك لعدم إهدار المال العام، لاسيما أن الهدف الرئيسى منها ترشيد استهلاك الكهرباء، ولخلق جو صحي وبيئي مناسب للمواطنين.