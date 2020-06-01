شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثياً شرق صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كسرت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، هجوماً لميليشيات الحوثي الانقلابية بمديرية نهم شرقي صنعاء، وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن أفراد الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية كسروا هجوماً للميليشيات في نجد العتق وجبال بحرة وسلسلة جبال صلب جنوبي غرب مديرية نهم.

وأكد البيان نقلا عن مصدر عسكري، مصرع أكثر من 30 عنصراً من الميليشيات وجرح آخرين، فيما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تعزيزات للميليشيات كانت في طريقها إلى الجبهة وأسفرت الغارات عن تدمير قرابة 10 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.

كما استهدفت مقاتلات التحالف، وفق البيان، بغارات أخرى مواقع متفرقة للميليشيات بمديرية نهم وتمكنت من تدمير 5 عربات قتالية.