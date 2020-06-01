شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات «فلويد» بأمريكا تنتقل إلى لندن: حياة السود مهمة والان نبدء بالتفاصيل
وتجمع المئات من المتظاهرين في ميدان الطرف الأغر بوسط لندن، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية. وسار المتظاهرون فيما بعد أمام السفارة الأمريكية وما بعدها إلى برج جرينفيل ، موقع حريق مدمر في عام .2017
وشوهد كثيرون يرفعون لافتات تحمل شعارات مثل "حياة السود مهمة " و "العدالة لجورج فلويد".
وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن 11 شخصا اعتقلوا خلال الاحتجاج في العاصمة البريطانية. وتراوحت الجرائم المزعومة التى تم اعتقالهم بموجبها بين حيازة سلاح هجومي والاعتداء على الشرطة ، فضلا عن عرقلة الحركة على طريق عام وانتهاك تشريع فيروس كورونا.
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