شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسية في سن المائة تهزم «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

شفيت إندونيسية في سن المائة من فيروس كورونا المستجد ، ما يجعلها أكبر شخص سناً يتغلب على مرض كوفيد - 19 في هذا البلد.

وعادت كامتيم إلى منزلها هذا الأسبوع بعد شهر في المستشفى في مدينتها سورابايا ثانية كبريات مدن البلاد.

وأبدى حاكم منطقة شرق جاوة خوفيفا إيندار باراوانسا لدى إعلانه النبأ، أمله أن ترفع قصة هذه المرأة معنويات المسنين الذين يصنفون من الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وقال: «آمل أن يقدم شفاؤها حافزاً للأشخاص المسنين خلال هذا الوباء».

وكانت كامتيم المولودة سنة 1920 قد أدخلت المستشفى بعدما ظهرت عليها أعراض متصلة بفيروس كورونا المستجد، قبل ثبوت إصابتها.