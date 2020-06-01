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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تبدأ تحديد المناطق الأكثر خطرة لاستمرار عزلها خوفا من تفشى كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020
قال مسؤولون إن الولايات فى الهند، بدأت تحديد المناطق التى يتزايد فيها الخطر والتى يجب استمرار اجراءات العزل العام فيها فى الوقت الذى يستعد فيه باقى البلاد لإعادة الفتح فى يونيو على الرغم من الارتفاع القياسى فى عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.
ومددت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى العزل العام حتى 30 يونيو فيما تسمى مناطق الاحتواء التى يجب أن تظل مغلقة نظرا لاستمرار تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة بالفيروس فيها.
ولكن سيتم السماح للمطاعم والمراكز التجارية والمبانى الدينية باستئناف نشاطها فى المناطق الأخرى من الثامن من يونيو حزيران مع تخفيف الهند أطول اجراءات عزل عام فى العالم للحد من انتشار الجائحة.
وسجلت الهند 182 ألف حالة إصابة مؤكدة بكورونا إضافة إلى 5164 حالة وفاة، وطلب مودى من المواطنين أن يظلوا حذرين.
وقال فى كلمة نقلتها الإذاعة اليوم الأحد "الحرب ضد فيروس كورونا شرسة ولا يمكننا التخلى عن حذرنا".
ووصل عدد حالات الإصابة اليومية إلى مستوى قياسى خلال الثمانى والأربعين ساعة الماضية وذلك بعد شهرين من تطبيق الحكومة الاتحادية عزلا عاما صارما لمنع انتشار الجائحة فى بلد يزيد عدد سكانه عن 1.3 مليار نسمة.
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