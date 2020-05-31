شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تعتزم إلغاء «العزل الذاتى» للقادمين إليها والان نبدء بالتفاصيل
وذكر سانشيز أن بلاده ستفتح حدودها للسائحين في أول يوليو، وفقا لما هو مخطط له.
وأضاف سانشيز أنه يخطط لمطالبة البرلمان بتمديد حالة التأهب في البلاد مرة أخيرة حتى 20 يونيو.
وبدأت أرقام الإصابة والوفيات بفيروس كورونا تتحسن في إسبانيا، رغم أنها سجلت 43 وفاة خلال الأيام السبعة الماضية.
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