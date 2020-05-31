صحة نينوى تسجل ٦ إصابات جديدة بكورونا

اعلنت مدير صحة نينوى فلاح الطائي، الاحد، عن تسجيل ٦ إصابات جديدة بكورونا في المحافظة.
وقال الطائي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تسجيل ست اصابات جديدة بفايروس كورونا لوافدين عن طريق أربيل وعن طريق بغداد بينهم منتسبين".
واضاف "تم حجرهم قبل خمس ايام عن طريق الكوادر الصحية عند سيطرات الدخول بعد أن تبين اصابتهم في الفحص السريع"، مشيرا الى انه "اليوم تم التأكد من الاصابة بشكل مباشر عن طريق وصول النتائج من بغداد".
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