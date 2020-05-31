مقتل 25 شخصا بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات في بوركينا فاسو مقتل 25 شخصا على الأقل في قرية شرقي البلاد، السبت، إثر هجوم شنه إرهابيون على سوق للماشية.

ويمثل الهجوم الذي وقع في قرية "كومبيمبيجا" أحدث أعمال العنف التي سلطت الضوء على الاضطرابات العميقة في مناطق من البلاد.

وتحارب بوركينا فاسو مسلحين مرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش منذ 2017.

وقال سايدو سانو حاكم المنطقة "حصيلة القتلى المبدئية من ذلك هو مقتل 25 وإصابة العديد" وشن أشخاص يشتبه بأنهم مشددون عددا من الهجمات في تلك المنطقة في العام الماضي.

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم السبت.

يأتي ذلك بعد أن لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم، يوم الجمعة، بعد هجوم على رَكب يضم تجارا في بلدة بشمال البلاد.

وقتل المئات في العام المنصرم في البلاد كما اضطر نحو نصف مليون للفرار من منازلهم بسبب الهجمات التي أججت أيضا توترات عرقية ودينية.