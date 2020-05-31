بتعقيم كامل.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل امتحانات الثانوية العامة للمرة الثانية

كتب: ضياء السقا

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأنباء المتداولة بشأن تأجيل امحانات الثانوية العامة.

وقال شوقي عبر حسابه الرسمي بالفيس بوك: " للمرة الثانية كل ما يتم تداوله بخصوص الثانوية العامة، بخلاف القنوات الرسمية لا أساس له من الصحة ولا يستند لأى معلومات ولا مصداقية له على الإطلاق".

وأكد وزير التعليم أن الامتحانات ستبدأ يوم 21 يونيو 2020 القادم بإذن الله بتأمين وتعقيم كاملين.

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وفي وقت سابق، اعتمد طارق شوقي، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة.

وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.

وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.