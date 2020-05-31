أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، عن تحقيق تقدم جبار في مكافحة جائحة فيروس كورونا، وسط تراجع مستمر لحصيلة الوفيات اليومية جراءه، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال كوومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولاية ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 56 حالة، وبلغ حتى الآن23848.
ويشهد معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا في نيويورك تراجعا كبيرا ومستمرا في الأسابيع الأخيرة، وسجلت بالولاية في إحصائية يوم 28 مايو 74 حالة، وفي 29 مايو 67، وفي 30 مايو أيضا 67، وذلك بعد أن تجاوز هذا العدد مرارا في شهر مارس مستوى 700
وقال كوومو، تعليقا على هذا الأمر: "هذا الانخفاض لعدد الوفيات يمثل تقدما جبارا مقارنة مع الأوضاع التي كنا فيها".
وأفاد حاكم ولاية نيويورك باستمرار تراجع عدد المصابين الجدد في المستشفيات، مشيرا إلى أن هذا العدد بلغ في اليوم الماضي 291 شخصا، بينما وصل في بعض الأحيان خلال ذروة التفشي إلى 3000 حالة.
وكانت نيويورك تعتبر أكبر بؤر تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وهي الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات والإصابات بالمرض.
كانت هذه تفاصيل خبر تقدم جبار في مكافحة فيروس كورونا بنيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.