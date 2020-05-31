تقدم جبار في مكافحة فيروس كورونا بنيويورك

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، عن تحقيق تقدم جبار في مكافحة جائحة فيروس كورونا، وسط تراجع مستمر لحصيلة الوفيات اليومية جراءه، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال كوومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولاية ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 56 حالة، وبلغ حتى الآن

23848.

ويشهد معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا في نيويورك تراجعا كبيرا ومستمرا في الأسابيع الأخيرة، وسجلت بالولاية في إحصائية يوم 28 مايو 74 حالة، وفي 29 مايو 67، وفي 30 مايو أيضا 67، وذلك بعد أن تجاوز هذا العدد مرارا في شهر مارس مستوى 700

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شخص.

وقال كوومو، تعليقا على هذا الأمر: "هذا الانخفاض لعدد الوفيات يمثل تقدما جبارا مقارنة مع الأوضاع التي كنا فيها".

وأفاد حاكم ولاية نيويورك باستمرار تراجع عدد المصابين الجدد في المستشفيات، مشيرا إلى أن هذا العدد بلغ في اليوم الماضي 291 شخصا، بينما وصل في بعض الأحيان خلال ذروة التفشي إلى 3000 حالة.

وكانت نيويورك تعتبر أكبر بؤر تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وهي الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات والإصابات بالمرض.