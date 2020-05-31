الجزائر.. 7 وفيات و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الأحد، عن تسجيل 7 وفيات و127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 9394 حالة.
وأضاف جمال فورار أن عدد الوفيات بلغ 653، مشيرا إلى أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 5748.
وكانت الوزارة قد أعلنت يوم السبت عن تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة بالفيروس.
وتتركز أغلب الإصابات في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة36 كم غربا، حيث فرضت السلطات حجرا صحيا كاملا منذ يوم 24 مارس الماضي.
كما تطبق السلطات حظر تجوال جزئي من 5 مساء إلى 7 صباحًا في 16 ولاية من بينها العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي عن 4 ولايات، وهي سعيدة وتندوف وإليزي وتمنراست، بالإضافة إلى فرض حظر للتجوال من 7 مساء إلى 7 صباحا ببقية الولايات الجزائرية الـ48.
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