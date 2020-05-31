إيطاليا تسجل 75 وفاة و355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأوضحت الوكالة أن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور التفشي في 21 شباط ارتفع إلى 33415 فيما يمثل ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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