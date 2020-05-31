سورية: مقتل خمسة موالين لإيران بغارة جويّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل خمسة أشخاص من مجموعات موالية لإيران، اليوم الأحد، في ضربة جوية استهدفت مناطق في بادية البوكمال، شرقي سورية، قرب الحدود العراقية، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "طائرة حربية مجهولة استهدفت ظهر الأحد سيارات عسكرية تحمل رشاشات ثقيلة تابعة لمجموعات موالية لإيران من جنسيات غير سورية" قرب الحدود العراقية.

وأوضح أن الغارة على بادية مدينة البوكمال أدت إلى "مقتل خمسة عناصر من تلك المجموعات وإعطاب ثلاث سيارات".

ولم يذكر المرصد الجهة التي تقف خلف الغارة إلا أن مديره، رامي عبد الرحمن، رجّح أن تكون إسرائيل المسؤولة عن الهجوم.

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سورية، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

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وتُكرّر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه محاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سورية وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذها عمليات في سورية، إلا أنها تعتبر أن الوجود الإيراني الداعم لنظام بشار الأسد يشكل تهديدا بالنسبة إليها متعهدةً مواصلة عملياتها في سورية حتى "رحيل" إيران منها.

وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية داعمة لقوات النظام السوري في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي خصوصا بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين.

وفي 17 أيار/ مايو، أسفرت ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لقوات إيرانية ومجموعات مسلحة موالية لها في شرق سورية عن مقتل سبعة مقاتلين، بحسب المرصد.

وذكر المرصد آنذاك أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى القاعدة قبل أيام من الهجوم.