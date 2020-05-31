شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير 10 أطقم ومقتل 30 حوثياً.. «الشرعية» تُفشل هجوماً حوثياً شرق صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تمكنت قوات الجيش اليمني من صدّ هجوم لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية نهم شرقي صنعاء، وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان اليوم (الأحد)، أن أفراد الجيش الوطني وبإسناد من المقاومة الشعبية أحبطوا هجوماً للمليشيا في نجد العتق وجبال بحرة وسلسلة جبال صلب، جنوبي غرب مديرية نهم.

وأعلن البيان نقلا عن مصدر عسكري، مقتل أكثر من 30 عنصراً من المليشيا الإرهابية، وجرح آخرين، فيما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تعزيزات للمليشيات كانت في طريقها إلى الجبهة، وأسفرت الغارات عن تدمير نحو 10 أطقم، ومصرع جميع من كانوا على متنها.

كما استهدفت مقاتلات التحالف، وفق البيان، بغارات أخرى مواقع متفرقة للمليشيات بمديرية نهم وتمكنت من تدمير 5 عربات قتالية.