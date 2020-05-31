شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» في مصر تقترب من 25 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 46 حالة جديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بالفيروس حتى اليوم هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة شفيت، و 959 حالة وفاة.

وكشف مجاهد عن خروج 344 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم، مشيرًا إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 6810 حالات من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.