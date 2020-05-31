مستشار ترامب: لن نلجأ للسلطات الاتحادية لتحريك الحرس الوطني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تلجأ لاستخدام سلطتها الاتحادية لتحريك الحرس الوطني في الوقت الحالي.

وتتواصل الاحتجاجات في عدة مدن أمريكية على مقتل رجل يدعى جورج فلويد من أصول أفريقية أعزل في منيابوليس بولاية مينيسوتا على يد شرطي أبيض الأسبوع الماضي.

وأضاف أوبراين للصحفيين في البيت الأبيض "لن نضفي الطابع الاتحادي على الحرس (الوطني) في الوقت الحالي. لكن إذا استلزم الأمر، فإن لدينا قوات عسكرية إضافية يمكن إرسالها ... إذا كان حكام الولايات ورؤساء البلديات بحاجة إليها وخرجت الأوضاع عن سيطرتهم"، مضيفا أن قرارات إنفاذ القانون لا بد وأن يتخذها حكام الولايات ورؤساء البلديات.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: "سنقدم كل ما يحتاجه حكام الولايات ورؤساء البلديات للمحافظة على السيطرة على مدنهم".

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واندلعت الاضطرابات خلال الأيام الماضية بعد وفاة فلويد، الذي ظهر في مقطع مصور في منيابوليس وهو يعاني من صعوبة التنفس بينما كان رجل شرطة أبيض يجثو على رقبته.

وقال الحرس الوطني في بيان اليوم الأحد إنه جرى استنفار 5آلاف من جنوده وأفراد قواته الجوية في 15 ولاية وفي العاصمة واشنطن، إلا أن "هيئات إنفاذ القانون على مستوى الولايات والمستوى المحلي لا تزال مسؤولة عن فرض الأمن".

وذكر البيان أن 2000 آخرين من أفراد قوات الحرس الوطني مستعدون للاستنفار عند الحاجة.