الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تحدث مكتب الضبط الإلكتروني

هذه الخدمة، المتاحة عبر العنوان الإلكتروني https://courrier.gov.ma/virtualbo/ تمكن المرتفقين والمهنيين والإدارات من إيداع مراسلاتهم الإدارية عن بعد، مقابل إشعار باستلام رقمي سيمنح لهم عبر هاته المنصة التي تديرها وكالة التنمية الرقمية.
وتسعى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من خلال مكتب الضبط الإلكتروني، إلى تعزيز خدماتها الإلكترونية لفائدة المواطنين والمرتفقين وشركائها المؤسساتيين وكذا ضمان الانتقال التدريجي إلى رقمنة تدفق وتبادل المعلومات، والبيانات، والوثائق، انسجاما مع استراتيجيتها 2020 -2024.
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