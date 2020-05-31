الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تحدث مكتب الضبط الإلكتروني

حرصا منها على تحسين وضمان استمرارية خدماتها لفائدة المرتفقين وشركائها المؤسساتيين، وتنزيلا للتوجيهات المتعلقة بتدبير الإدارات والمؤسسات العمومية خلال فترة الطوارئ الصحية التي تمر منها بلادنا جراء جائحة كورونا ، قامت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بإحداث وتفعيل خدمة مكتب الضبط الإلكتروني، الذي أوصت به وكالة التنمية الرقمية.

هذه الخدمة، المتاحة عبر العنوان الإلكتروني https://courrier.gov.ma/virtualbo/ تمكن المرتفقين والمهنيين والإدارات من إيداع مراسلاتهم الإدارية عن بعد، مقابل إشعار باستلام رقمي سيمنح لهم عبر هاته المنصة التي تديرها وكالة التنمية الرقمية.

وتسعى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من خلال مكتب الضبط الإلكتروني، إلى تعزيز خدماتها الإلكترونية لفائدة المواطنين والمرتفقين وشركائها المؤسساتيين وكذا ضمان الانتقال التدريجي إلى رقمنة تدفق وتبادل المعلومات، والبيانات، والوثائق، انسجاما مع استراتيجيتها 2020 -2024.