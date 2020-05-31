حصيلة كورونا في المغرب.. 27 إصابة ووفاة واحدة في 24 ساعة وعدد المتعافين يصل إلى 5459

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن إصابة 27 شخصا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة النهائية 7807 إلى حالة مؤكدة مع استبعاد 9114 شخصا.

وكشف وزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 58 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس السبت، إلى الساعة السادسة من اليوم الأحد، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 5459 حالة بنسبة 69.9 في المائة.

وأضاف المتحدث أن تم تسجيل حالة وفاة جديدة في 24 ساعة في مدينة مراكش لترتفع الحصيلة إلى 205 حالة في الإجمالي بنسبة 2.6 في المائة.