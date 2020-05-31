- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 23 وفاة و1877 اصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020
الخليج 365 - متابعات
اعلنت السعودية اليوم الاحد تسجيل 23 وفاة بالإضافة إلى 1877 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 503 وفيات و85261 اصابة.
واضافت الوزارة ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 62442 حالة بعد تسجيل 3559 حالة شفاء جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 23 وفاة و1877 اصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.