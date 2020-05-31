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السعودية تسجل 23 وفاة و1877 اصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

السعودية تسجل 23 وفاة و1877 اصابة جديدة بكورونا

الخليج 365 - متابعات

اعلنت السعودية اليوم الاحد تسجيل 23 وفاة بالإضافة إلى 1877 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس ( المستجد - كوفيد 19).

 

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وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 503 وفيات و85261 اصابة.

 

واضافت الوزارة ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 62442 حالة بعد تسجيل 3559 حالة شفاء جديدة.

 

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