شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 38.489 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد إن عدد حالات الوفاة لأشخاص أثبتت الاختبارات إصابتهم بمرض كوفيد-19 ارتفع 113 حالة ليصبح إجمالي عدد الوفيات 38489 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 38.489 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.