بايدن عن احتجاجات مقتل فلويد: يجب ألا ندع الألم يدمرنا

دعا المرشح الرئاسي الأمريكي المفترض جو بايدن، اليوم الأحد، المحتجين على عنصرية وعنف الشرطة إلى عدم اللجوء للعنف، مع اندلاع الاضطرابات في مدن أمريكية، احتجاجا على مقتل جورج فلويد.

وأصدر بايدن بيانا بهذا الشأن، فيما واصل المحتجون في عدة مدن أمريكية التنفيس عن غضبهم إزاء وفاة رجل من اصحاب البشرة السمراء أعزل في مينيابوليس بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يجد صعوبة في التنفس بينما كان رجل شرطة أبيض جاثيا على رقبته.





وقال بايدن في البيان الذي نُشر عبر البريد الإلكتروني: "الاحتجاج على ممارسات وحشية كهذه أمر صائب وضروري، لكن الإحراق وإحداث تدمير لا طائل من وراءه ليس كذلك".

وأضاف "نحن أمة تتألم، لكن يجب ألا ندع هذا الألم يدمرنا".

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ومن المنتظر أن ينال بايدن بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي ويخوض سباق الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال براد بارسكيل مدير حملة انتخاب ترامب لفترة ثانية، أمس السبت، إنه يتعين على بايدن التنديد بالعنف بلهجة أكثر حزما.

والسبت، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتجاجات في مدينة مينيابوليس بـ"العنيفة"، وقال إن الجيش يمكنه نشر قواته "بسرعة كبيرة" للرد.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن "تعدي الخطوط الحمراء للدولة جريمة، وعلى حكام الولايات التعامل مع الأمر بصرامة وإلا ستتدخل الحكومة الفيدرالية".

من جانبها، أعنلت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" رفع حالة التأهب في بعض الوحدات العسكرية لدعم محتمل لمواجهة الاضطرابات في ولاية مينيسوتا.

وأشار بيان صادر عن البنتاجون إلى أن الوزارة لم تتلق بعد طلبًا من حاكم ولاية مينيسوتا لدعم قوات الجيش للحرس الوطني هناك.