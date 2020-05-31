كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تعلن تمديد أخير محتمل لإجراءات مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أنه سيطلب هذا الأسبوع من مجلس النواب الإسباني تمديدا "أخيراً ونهائياً" لمدة 15 يوماً أخرى للإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها حكومته لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويستوعب هذا التجديد الفترة بين الثامن والحادي والعشرين من يونيو المقبل، وسيكون السادس منذ الـ14 من مارس، وسيكون أقل شدة و"مختلفا" فيما يتعلق بالإجراءات، وستديره حكومات الأقاليم، حسبما ذكر سانشيز الأحد في مؤتمر صحفي عن بعد.

وأوضح أن حكومات الأقاليم ستحظى بدعم الحكومة المركزية ومستشاريها الصحيين، وأن الحكومة المركزية ستتحكم في ضبط قواعد التنقل.

ورغم أن عودة الأوضاع إلى طبيعتها تتم في البلاد تدريجياً وبشكل يتصاعد يوما بعد يوم عقب التداعيات القوية للجائحة، فإن سانشيز دعا مجددا إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية الفردية، لأن الفيروس مازال يمثل "تهديداً خطيراً".

وأضاف رئيس الحكومة: "لا يمكننا أن ننسى تضحية الجميع خلال العزل. وجهود العاملين في الرعاية الصحية، وآلاف الأرواح التي حصدها كوفيد-19" المرض الناجم عن الفيروس.

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