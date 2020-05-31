احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وأعلن وزير الصحة الكويتي شفاء 1230 حالة من فيروس كورونا المستجد وارتفاع الإجمالي إلى 11386.
وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة على تويتر تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأضافت أن 847 قد تعافوا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 6673.
بدورها، أعلنت وزارة الصحة العمانية على تويتر 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد الإجمالي إلى 11437.
وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة على تويتر تسجيل 1648 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 56910. كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين والإجمالي 38.
وفي تونس، تم تسجيل حالة إصابة وحيدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1077، وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 960.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا..851 إصابة جديدة بالكويت وتعافي 847 في البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.