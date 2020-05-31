كورونا..851 إصابة جديدة بالكويت وتعافي 847 في البحرين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 مايو 2020 03:23 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 مايو 2020 03:23 مساءً - مشاركة

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وأعلن وزير الصحة الكويتي شفاء 1230 حالة من فيروس كورونا المستجد وارتفاع الإجمالي إلى 11386.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة على تويتر تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأضافت أن 847 قد تعافوا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 6673.

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بدورها، أعلنت وزارة الصحة العمانية على تويتر 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد الإجمالي إلى 11437.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة على تويتر تسجيل 1648 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 56910. كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين والإجمالي 38.

وفي تونس، تم تسجيل حالة إصابة وحيدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1077، وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 960.