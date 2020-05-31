البيرو تتجاوز 155 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد

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ليما: تجاوزت بيرو، ثاني دول أميركا اللاتينية تضررا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، عتبة 155 ألف إصابة مؤكدة، وذلك إثر تسجيلها رقمًا قياسيًا في عدد الإصابات اليومية بلغ 7386 حالة جديدة.
وأعلن الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا في اليوم السادس والسبعين من العزل للحد من انتشار هذا الوباء، "لقد أجرينا الفحص على أكثر من مليون شخص (منذ تسجيل أول إصابة في 6 مارس)، تبيّنت إصابة 155,671 منهم".
وذكرت وزارة الصحة في إحاطتها اليومية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 4371 في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 33 مليون نسمة، أي بزيادة 141 وفاة خلال 24 ساعة. تأتي هذه الزيادة بعدما أكدت البيرو أنها أحرزت تقدما في احتواء تطور المرض.
قال فيزكارا إنّ "التحديات التي تواجه بلادنا هائلة. نحن بصدد احتواء المرض (...) ونستأنف أنشطتنا تدريجياً كما يراها السكان".
إحصائيات انتشار فيروس كورونا في البيرو
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