مقتل فلسطيني مصاب بالتوحّد برصاص قوات الإحتلال

قتلت قوات الإحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، السبت 29 ماي 2020، مواطنا فلسطينيا أعزل مصاب بالتوحد في أحد مداخل البلدة القديمة في القدس.

ووفق شبكة CNN، فإن القتيل يدعى إياد روحي الحلاق ويبلغ من العمر 32 سنة من منطقة وادي الجوز بالقدس.

وأوضح أحد أقارب القتيل أنه مصاب بالتوحد وعمره العقلي مثل طفل في السادسة من عمره، مشيرا إلى أنه كان في طريقه إلى مدرسته لذوي الإحتجاجات الخاصة عندما قُتل.