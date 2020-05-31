الجولان: مصرع شخص في انقلاب مركبة قرب مسعدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب في الثلاثينيات من عمره، مصرعه فيما أصيب 3 آخرون بجراح إثر حادث طرق ذاتي بمحاذاة بركة الرام بالقرب من بلدة مسعدة في الجولان السوري المحتل.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن انزلاق مركبة رباعية الدفع وانقلابها في أحد الكروم، لأسباب لم تتضح بعد.

وأفاد مصدر طبي، بأنه تلقى بلاغا حول إصابة 4 أشخاص بجراح نتيجة تعرضهم لحادث طرق، وقد أقر الطاقم الطبي مصرع أحدهم متأثرا بجروحه الخطيرة.

وأحيل المصابون الآخرون إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم من قبل الطواقم الطبية في المكان.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث، في الوقت الذي لم تعرف فيه هوية الضحية بعد.