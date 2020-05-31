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الفلبين تطالب شركات الطيران بوقف استئناف الرحلات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

الفلبين تطالب شركات الطيران بوقف استئناف الرحلات

متابعات_ الخليج 365

أمرت الفلبين شركات الطيران بإلغاء استئناف الرحلات المحلية، غدا الاثنين نظرا لأنه لم يتم بعد الموافقة على خطوط الطيران من قبل فريق عمل مكلف بالإشراف على جهود احتواء وباء ، طبقا لمصدر بمطار مانيلا الدولي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

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وأكد المصدر إعلانا رسميا صدر أمس من قبل هيئة الطيران المدني، الذي طلب من شركات الطيران إلغاء رحلاتها في الأول من يونيو المقبل ووقف بيع تذاكر للخدمات في نفس اليوم.

 

وذكر الإخطار  أيضا أن الخطوط المقترحة في الأسبوع الأول من يونيو لم يتم الموافقة عليها بعد من قبل فريق العمل الحكومي، طبقا لما للمصدر الذي رفض الكشف عن اسمه.

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