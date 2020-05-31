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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفلبين تطالب شركات الطيران بوقف استئناف الرحلات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أمرت الفلبين شركات الطيران بإلغاء استئناف الرحلات المحلية، غدا الاثنين نظرا لأنه لم يتم بعد الموافقة على خطوط الطيران من قبل فريق عمل مكلف بالإشراف على جهود احتواء وباء كورونا، طبقا لمصدر بمطار مانيلا الدولي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.
وأكد المصدر إعلانا رسميا صدر أمس من قبل هيئة الطيران المدني، الذي طلب من شركات الطيران إلغاء رحلاتها في الأول من يونيو المقبل ووقف بيع تذاكر للخدمات في نفس اليوم.
وذكر الإخطار أيضا أن الخطوط المقترحة في الأسبوع الأول من يونيو لم يتم الموافقة عليها بعد من قبل فريق العمل الحكومي، طبقا لما للمصدر الذي رفض الكشف عن اسمه.
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